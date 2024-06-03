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【極美品】リザードンex SR➕おまけSR5枚、AR8枚
商品番号 Y34371475108
商品名

【極美品】リザードンex SR➕おまけSR5枚、AR8枚
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンのSRや、他の5枚のSR、8枚のARも自引きして即スリーブいれました。目立った傷や汚れもなく、細かい傷や汚れもなく、美品となっております。特にリザードンはセンタリングもよく、白かけも一切なく、極美品となっております。ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR
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