【極美品】リザードンex SR➕おまけSR5枚、AR8枚

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リザードンのSRや、他の5枚のSR、8枚のARも自引きして即スリーブいれました。目立った傷や汚れもなく、細かい傷や汚れもなく、美品となっております。特にリザードンはセンタリングもよく、白かけも一切なく、極美品となっております。ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR