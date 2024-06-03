PINK HOUSE ピンクハウス 刺繍 ブラウス ブラック

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●ピンクハウス刺繍ブラウスです。刺繍が豪華な一枚です。一枚でもOKですし、ボタンをはずして、重ね着しても可愛いです。リボンは2個付いています。ウエストはやや絞ったデザインになっています。肩パットが付いています。●サイズフリー（平置き）肩幅…45cm身幅…46cm着丈…57cm袖丈…17cm※素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。●カラーブラック黒●素材 コットン100%✨コメント無しで購入OKです。●USEDです。自宅で保管していました。気になる汚れは見受けられず、美品だと思いますが、素人検品につき、見落としがある場合がありますことをご了承の上、ご検討を宜しくお願いします。●細かいことが気になる方、商品の状態に厳しい方はトラブルの原因になりますので購入をお控え下さい。●折りたたんで、多少圧縮して発送させて頂きます。#みーこショップ●その他の商品もハッシュタグからご覧下さい。宜しくお願いします☺PINKHOUSEピンクハウスINGEBORGインゲボルグワンダフルワールドwonderfulworldカネコイサオkanekoisao田園詩ストリートオルガンが好きな方にオススメです。③