♣︎プリント 総柄 シャツ【F】半袖 とろみシャツ 幾何学柄 個性的



レトロデザイン総柄プリントドレープシャツ/とろみシャツ/オーバーサイズシャツ/幾何学柄



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管理番号T1808はじめまして！ばななと申します^^ご覧いただきありがとうございます！⭐️ブランド名 ⭐️カラー ブルー 青 ⭐️サイズ フリー【平置き寸法】♡最後の画像を参照してください(^^)※若干の誤差はあるかもしれません。予めご了承ください。【商品の状態について】目立った汚れや写真ではわかりにくい特徴等あれば採寸表に記載しております。ご購入前に必ず一読をお願い致します。♡色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれません。ご了承下さいませ。♡撮影上、光の加減で写真の見え方が違って見える場合があります。ご了承下さいませ。♡保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。♡発送前に1点1点丁寧に検品・確認をしておりますが、汚れ等の見落としがあることもございます。予めご了承ください。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。♡商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不手際による場合は返品対応をとらせていただきます)【発送方法】らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便変更あります。ご希望の発送方法があればコメントにてお知らせください。【最後に】出来る限り、迅速丁寧な対応を心がけていますが、コメントに気付かないこともあるかと思います。24時間経過しても返信がない場合は、お手数ですが催促のコメントを頂けると助かります。その他ご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。最後まで読んでいただきありがとうございました♪#☆ばなな古着☆即日発送他にもたくさん出品しています！ぜひ、ご覧下さい。(*´-`)