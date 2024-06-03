Clip.tab デニム スモッグ ブラウス 日本製 エルボーパッチ

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Clip.tabデニムスモッグブラウス日本製エルボーパッチ春から夏、秋にかけて着やすい厚手のスモッグブラウスです。首まわりに軽くゴムが入っているので頭からすっぽりとかぶれるスモックタイプになっています。着用回数の少ない綺麗なお品です。アイテム情報○サイズ：タグ表記サイズ2肩幅約48cm着丈約56cm身幅約63cm裾幅約65cm袖丈48cm(素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。)(平置き採寸)○素材：綿100%○色：ホワイト×ネイビー○その他、注意事項：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。自宅にて保管していました。ペットは飼っておらず、家族に喫煙者はいません。梱包の際、圧縮し発送をする場合がございます。保管や発送時によるたたみジワはご容赦下さい。ご不明な点などありましたら、お気軽にコメント下さい♪＊【まとめ買い割引】合計金額4000円以上で適用です。・2点ご購入・・・￥500円引き・3点ご購入・・・￥1000円引き・4点ご購入・・・￥2000円引き(まとめ買いご希望の方は価格の変更をしますので購入手続き前にコメントをお願いします。)フォロー割もございます(*^^*)匿名配送です。即購入大歓迎です！カラー...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ素材...コットン季節感...春,夏,秋qiac