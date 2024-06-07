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シチズン腕時計
商品番号 R52582695937
商品名

シチズン腕時計
ブランド名 シチズン
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧のような状態の腕時計です。30年以上前の時計です。電池が切れております。動作確認もできておりません。気にいった方よろしくお願いします。返品はお互い面倒なのでよくお考えの上ご購入願います。
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