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商品詳細
ご覧のような状態の腕時計です。30年以上前の時計です。電池が切れております。動作確認もできておりません。気にいった方よろしくお願いします。返品はお互い面倒なのでよくお考えの上ご購入願います。
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