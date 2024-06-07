【超美品✨】アニエスベーハンドバッグ2WAYソフィ秋冬流行色レッド

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☆即日発送丁寧梱包でお送りします！◯商品名…アニエスベーハンドバッグソフィー2WAY （ポシェット付）◯カラー···レッド◯仕様…高さ…約16㎝横幅…約22㎝マチ…約9㎝ハンドル込高さ…約24㎝☆付属ポシェット…横15㎝ 縦…10㎝※素人採寸◯購入先…有名リサイクルショップ◉商品コンディション…A↓⚪︎S…新品◦未使用（新品◦未使用品◦タグ付品）⚪︎A…超美品◦美品（USEDレベル超え。傷◦汚れ無しの自信商品）⚪︎AB…優良USED（使用感の無い、傷◦汚れがほとんど見当たらないUSED）⚪︎B…一般的USED（※基本レベル）（使用感有り。細かい傷◦汚れや若干の型崩れ有の通常USED。使用に差し支え無いレベル）⚪︎C…ダメージor汚れ有（使用には問題無いが傷◦汚れ有りでご理解レベル）⚪︎D…ダメージor汚れ有（大）（傷◦汚れ◦破れがはっきり分かるレベル。相談◦確認要）◉コメント…現行物です。まだ新しい商品なので特に汚れスレ等はございません。コンパクトですが長財布や携帯MaxProレベルも挿入可能です。自立もするオールレッドのオシャレと可愛いらしさを兼ね備えた女性らしいバッグです。ちょっとしたお出掛けにお持ちくださいませ。#ショップpirofieldレディースブランドバッグ素材···コットン(キャンバス/帆布)カラー···レッド種類···ハンドバッグ特徴···2way