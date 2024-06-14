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美品 COACH 約6万 多収納マテリアルレザーバッグ
商品番号 J91971941749
商品名

美品 COACH 約6万 多収納マテリアルレザーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当然ですが正規店購入の正規品ですcoachで購入しました。多収納マテリアルレザーバッグですカラーはダークパープルですほとんど黒に近いダークブラウンです肩からかけれます持ち手約50写真のまま横約41cm縦約27cmマチ約12cm持ち手劣化も角擦れもありません。綺麗な状態です(^^)買ってから2週間も使ってません
http://narcologia.ru/goods/preference758438.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate920248.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion74478.html
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