S.H.Figuarts サノス アイアンマン 3体セット フィギュア

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S.H.Figuartsサノス×2アイアンマンマーク45インフィニティ・ウォーエンドゲーム3体セットです。サノス2体はメルカリで中古で購入したもので、汚れ塗装がされているリペイント品です。アイアンマンも中古で購入したもので詳細を忘れてしまったのですがフィギュアーツのものです。アイアンマンは経年劣化でフィギュアが全体的にベタつきあります。色褪せもあります。フィギュア本体のみ、付属品などはありません。個人保管にご理解いただける方の購入をお願いします。お値段の交渉は希望額をご提示下さい。念のため発送目安を4〜7日に設定していますが、基本的に2〜3日程で発送します。遅れる場合はご連絡させていただきます。気になることがありましたら購入前にご質問ください。よろしくお願いします。