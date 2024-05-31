【COACH】2wayハンドバッグ 青

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COACH水色持ち手紺色親族からいただいた鞄ですが、１・２回使用しましたが自分には合わない為出品荷物の整理しやすい鞄となります。肩掛け鞄にもなる紐があるので2way使用になります。真ん中のボタンを外せばより荷物が入る鞄となります。型崩れしにくい為長く綺麗に使用可能かと思われます。カジュアル・きちんと、どちらのコーディネートにも使いやすい鞄と思います。シンプルな服装に合わせても素敵に使用出来るかと思います。傷・汚れは見えませんが、人の目で確認しております為見落としがある場合がございます。透明な袋に入れまして、プチプチ一重に巻きましてから水漏れ防止致しまして、宅配用ビニールまたは、段ボール等箱に入れまして発送予定です。即購入○お値下げ✕縦:21．5センチ横:27センチ幅:11センチカラー...ブルー種類...ハンドバッグ