美品◆ヒューマンウーマン◆ ボイルギャバジンワンピース　フード　ロングコート

HUMANWOMAN／ヒューマンウーマンボイルギャバジンワンピース洗える 比翼 ベルト付き定価¥27,500ヒューマンウーマンのフーディワンピースです。綿100ですが、シャリ感があり独特のタッチとハリ感が特徴の生地です。秋の羽織りとしても活躍しますし、冬はウェストベルトを使用してレイヤードスタイルのワンピースとして活躍する1枚です。フードは取り外し可能で、外すとスッキリノーカラーになり、気分によって雰囲気を変えれます。お色はブラウン味が強いカーキです。ほとんど着ていないので、綺麗な状態です。裏地なし両サイドポケット【カラー・柄】カーキ【サイズ】M（ワンサイズ）着丈 122.5身幅 58.5肩幅 50.5袖丈 52単位cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。【素材】綿 100％＝＝＝＝＝＝＝＝#Nアンドのワンピース一覧▼商品一覧は▼#Nアンドの商品一覧＝＝＝＝＝＝＝＝【その他注意点】・バック、ペンダント等、タイトルや商品説明にない撮影小物はつきません。・自宅保管品のため状態に関してわずかな差などを許せない方はご遠慮ください。・トラブル防止のため、専用出品、お取り置きはしておりません。・郵便⇔ヤマトに変更になる場合もございますので、ご了承ください。・発送の際、なるべく小さく圧縮させて頂きますのでご了承ください。・写真、商品説明の無断転載、転用ご遠慮下さい。袖丈···長袖カラー···グリーン柄・デザイン···無地季節感···秋、冬袖丈...長袖カラー...グリーン柄・デザイン...無地季節感...春、秋



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