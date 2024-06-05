COAST レースワンピース　フォレストグリーン

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商品詳細
イギリスブランドCOASTの、深めのフォレストグリーンのワンピースです。レースの部分はフラワーとリーフのモチーフです。サテン地のサシェ付き、Aラインのスカートです。イギリスサイズ PETITEの４（XS相当）着丈約113cm身幅(右脇から左脇)39cmウエスト31.5cm肩幅33cm素材100%ポリエステル新品未使用イギリスのウェブサイトで購入 ￡139（約23000円）申し訳ございませんが、お値下げ交渉はご遠慮ください。カラー...グリーン柄・デザイン...レース季節感...春、夏
http://narcologia.ru/goods/flight795428.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring871796.html
http://narcologia.ru/goods/message279127.html
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