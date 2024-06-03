ブラウス　ノースリーブ　ブルックスブラザーズ

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ブルックスブラザーズ BROOKS BROTHERS シャツ ブラウス ノースリーブ 無地 8 サーモンピンク /FF47 レディース

ネイビーのストライプに白いレースがポイントにあしらわれたノースリーブのシャツです。ボタンを閉じると1番上の首元のボタン以外は隠れます。（写真2枚目）後身頃にダーツが入っておりますので、緩やかに身体に沿うデザインです。予備のボタンが一つついておりましたので、そちらも同封いたします。着用回数は少ないので、シミやほつれなどは見られませんが、自宅保管のUSED品にご理解いただけます方、ご購入ご検討ください。【サイズ】単位はcm肩幅35胸幅47背中心丈64素材···コットン#ブルックスブラザーズ#ストライプシャツ#トラッド