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未使用反物　浴衣　着物リメイク　丈65センチ　チュニック
商品番号 U73061244847
商品名

未使用反物　浴衣　着物リメイク　丈65センチ　チュニック
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用の浴衣反物で七分袖のプルオーバーを作成しました。紺地に鈴の模様です。柔らかい浴衣生地です。袖口がゴムで肩にギャザーがあり、袖はパフスリーブでふんわりとした形です。身幅は大きめです。着ていて体の締付けがありません。縫製前に反物ごと水通ししてあります。水通し後にできる色ムラが少しあります。写真にてご確認下さい。長期保管品ですので細かい部分が気になる方、神経質な方はご購入をお控え下さいませ。身幅66センチくらい着丈65センチくらい素人のハンドメイドです。縫製は完璧ではありませんのでご了承ください。#浴衣リメイク#反物#浴衣#着物リメイク#プルオーバー#パフスリーブ#木綿
http://narcologia.ru/goods/financier41960.html
http://narcologia.ru/goods/plaque387307.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric868845.html

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