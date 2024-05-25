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H BEAUTY＆YOUTH ウール混タンクトップ
商品番号 J82700172304
商品名

H BEAUTY＆YOUTH ウール混タンクトップ
ブランド名 エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HBEAUTY＆YOUTHで購入したタンクトップになります。画像だと分かりにくいですが、ゴールドのラメ糸が混ざっております。ウール混なのでこれからの季節はジャケットのインナーに着るとラメ糸がアクセントになり素敵です。汚れほつれなどなく美品です。　　身幅35着丈52神経質な方はお控えください。柄・デザイン···無地カラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/flight593228.html
http://narcologia.ru/goods/choice594285.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric885945.html
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