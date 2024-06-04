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Gramd Table グランターブル ブラウス トップス 半袖 ベージュ
商品番号 C60101618706
商品名

Gramd Table グランターブル ブラウス トップス 半袖 ベージュ
ブランド名 グランターブル
特別価格 税込 1,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマダヤSCOTTCLUB系Grandtableブラウスしなやかブラウス、たっぷり生地で涼しげ。抜襟っぽく着られ、ちょっとおしゃれになる便利な1枚。前襟はVネック、小さな切り込みが可愛いポイントになります。ボタンは全部開くので羽織にも。後ろ襟はボタンでシンプルすぎないし、サイドにスリット入り、前後差が少しあります。透け感あり、ふんわりたっぷり揺れる生地で涼しく見えます。着丈前65後ろ79身幅82.5自宅保管のため、ご理解いただける方のみ、よろしくお願いします。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏スコットクラブグランダーブル￼
http://narcologia.ru/goods/symmetric653345.html
http://narcologia.ru/goods/ordering534379.html
http://narcologia.ru/goods/smear743904.html
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