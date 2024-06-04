ブラウス 長そで 丸襟 小花柄シャツ プルオーバー レディース 中華風 春秋服

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メイン素材:綿、ポリエステル素材構成:綿、ポリエステル【小柄】印象的な総柄でレトロ感をプラスしたシャツの登場です◎1枚着るだけで、パッと明るい大人の女性へと導く柄の個性的アイテムで脱ベーシック。色味も甘くなり過ぎず、とろみ感がある柔らかなルーズシルエットで、気になる体型もしっかりカバーしてくれる大人女子には嬉しいデザイン◎【シフォン】シンプルでエレガントなレディスブラウス；シフォンの素材は、快適で便利！ゆったりとした身幅で、ストレスフリーな着心地です。コーディネートしやすく、シンプルで色合いも良く、爽やかな印象を与えます。【ゆったり】肩落ち感のある、ゆったりさらっと羽織れる優れものの一枚で、さり気に体系カバーしてくれます。長袖で夏の冷房対策にも最適なシャツです。エレガントで優しいイメージを作ったベージュ、ファッションでナチュラルなグリーン、甘くて柔らかな感じがある、豊富なカラーバリエーションでコーディーネートを楽しめるブラウスです。インにもアウトにも収まりがよく、ボトムを選ばずにシーズンレスで活躍してくれます。【ボリューム袖】バルーンブラウスレディース：袖と裾にボリューム感のあるデザインで大人の甘さ漂う上品なスタイリングを演出；肌触りが柔らかくて軽やかなポリエステル素材を使用；ふんわりシルエットで体のラインを拾わずストレスフリーな着心地【コーデ】裾をインしてガウチョやスカートに合わせてもお洒落！裾出ししてデニムやパンツに合わせてカジュアルに着こなしが楽しめます。通勤、通学、オフィスなど1枚持っていると便利なブラウスシャツです。