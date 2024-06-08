ヴィンテージショップ購入☆花柄×レース☆カットソー

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ヴィンテージショップAndYouで購入しました♪購入したまま保管していました。ボタンとレースデザインがおしゃれです♪USA買付の一点物になります♪今すぐ使えるアイテムです！重ね着で着回し無限大です♪購入価格→5,500円サイズ→フリー素材→ポリエステル100%ヴィンテージ商品ですが、シミや汚れ、ホツレ等はなく美品です♪ショップステッカーもプレゼントします♪#andyou#vintage#花柄#レース#花柄レースカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋jantiquesジャンティークロキエ lochiemalionvintageマリオンヴィンテージnudevintagehookedvintageヨーロッパ古着高円寺 underlandwittyvintage