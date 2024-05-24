easy yoga ヨガウェア　トップス

柄・デザイン...無地カラー...ブルー(水色)袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬こちらで購入しましたが、サイズが合わなくなりましたのでお譲り致します。目立った傷や汚れは見当たりませんが中古品にご理解いただける方にご購入をお願い致します。プロフィールのご確認をお願い致します。身幅約46cm、裾幅約48cm、着丈約62cm素人採寸の為、誤差有りです。ご了承ください。



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