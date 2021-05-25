極美品 コーチ エマ サッチェル ショルダーバッグ 2way

○アイテムCOACHコーチエマサッチェルアウトレットショルダーバッグクロスボディバッグ2wayハンドバッグ2wayゴールド金具リファインドペブルドレザー革メタリックデニムF38877○サイズ縦18.0cmx横28.0cmxマチ12.0cmハンドル30.0cmショルダー紐108.0-126.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態極美品使用感のないとても綺麗な商品になります。○カラーメタリックデニム○素材リファインドペブルドレザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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