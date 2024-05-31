Chloe トートバッグ woody スモール キャンバス レザー ベージュ 茶

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★全額返金保証有り★万が一、コピー品であった場合。また、当店過失による写真や説明文で判断できない不具合があった場合には、全額返金対応致します。私自身もリサイクルショップに勤めていますので真贋には、自信があります。安心してお買い求め下さいませ。ーーーーーーーーー■ブランド名Chloeクロエ■品名woodyスモールトートバッグ■シリアルD1YZ4T■型番CHC22AS397I26■カラー系統ベージュ・ブラウン・ブラック■サイズ約横26.5cm高さ21cmマチ6cm（持ち手約29.5cm）■付属品袋・冊子■仕様内側/オープンポケット×1■参考定価-円■管理番号R0871■特記事項外面スレ、汚れ(小)内面スレ(小)角スレ、汚れ(中)持ち手スレ、汚れ(中)■コメント中古品のため、内面、外面ともに傷、スレ、汚れがございます。ヤブレや気になるニオイなどはなく、まだまだご使用頂けると思います。ほか、気になる事は何でも聞いてください。■評価Bランクーーーーーーーーーー【評価基準】S：実使用がない中古品A：状態の良い中古品AB：目立たない使用感のある中古品B：目立つ使用感が感じられる中古品BC：使用感が強く感じられる中古品J：故障、損傷している中古品ーーーーーーーーーー※この商品の購入先は、古物市場主の資格を有する業者様のブランド市場からです。様々な商品と同時に大量単位にて仕入れをしています。だから、コスパには自信があります。※ゆうゆうメルカリ便にてコンビニ、郵便局受け取りも指定可能です。購入前にお申し付けください。ーーーーーーーーーー出品商品は、こちらから一覧でご覧いただけます。ぜひ、覗いてみて下さいね♪↓↓#bicmbicm