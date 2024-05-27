PAiSTe 2002 スプラッシュシンバル　8inch

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商品詳細
種類···スプラッシュシンバルアクセサリー・パーツ···スタンドパイステのスプラッシュシンバルです。数回使用しましたが、使わなくなったので出品いたします。おまけで挟み込み式のスタンド(TAMA)もお付けします。美品だとは思いますが、あくまで中古品のため、神経質な方は購入を控えていただきますようお願い申し上げます。
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