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PAiSTe 2002 スプラッシュシンバル　8inch
商品番号 S22340105169
商品名

PAiSTe 2002 スプラッシュシンバル　8inch
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···スプラッシュシンバルアクセサリー・パーツ···スタンドパイステのスプラッシュシンバルです。数回使用しましたが、使わなくなったので出品いたします。おまけで挟み込み式のスタンド(TAMA)もお付けします。美品だとは思いますが、あくまで中古品のため、神経質な方は購入を控えていただきますようお願い申し上げます。
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