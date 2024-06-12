【✴︎新品未使用✴︎】BLOOM ダイヤモンドリング 11号

BLOOMのダイヤモンドリングです♡自分で購入しましたが、すぐに新しい別のものを購入したので、こちらのリングは一度も使用していません。新品・未使用なので、美品のリングです(^^)【商品説明】※素材:K10※色:イエローゴールド※定価価格:26400円【サイズ】11号【付属品】販売証明書（2019年購入記載日あり）※箱とショッパーは送料の関係で、お付けしません。リングと販売証明書のみとなります(^^)箱とショッパーご希望の方は購入前にコメントください。未使用なので、かなりキレイです♡傷やスレ等ありません。ダイヤを4石使った素敵なリングです！新品同様のリングをお安く出品しています♡気になる方、どうぞよろしくお願い致します(˃̵ᴗ˂̵)お値下げ交渉はご遠慮ください。即購入OKです☆最後までお読み頂き、ありがとうございました。#ヴァンドーム青山#組曲#ティファニー#ete#エテ#ノジェス#4℃#agete#アガット#Jouete#ジュエッテ#ブルーム



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