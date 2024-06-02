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商品詳細
ビンテージのシースルーシャツです。あまり見かけないタイプです。三個くらいボタンホール部分がほつれ、片袖のステッチほつれがあります。オーバーサイズですのでレイヤード、メンズでもご着用いただけるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful731051.html
http://narcologia.ru/goods/cotton8361.html
http://narcologia.ru/goods/encourage750672.html
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ボリュームスリーブシアーシャツ シースルー 羽織り[品番：ORGW0000186]｜Ada.（エイダ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
シースルーシャツ・p414069
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