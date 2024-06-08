2WAYで着こなせるバックリボンオフショル 新品未使用です^^バックリボンがレディライクなクロップド丈トップス。首周りがゴム入りで伸びるので、オフショルダーとしても着用できる2Wayデザイン。バックスタイルはリボンで調整できます。ハイウエストのボトムと相性抜群◎バックシャンで旬なスタイリングが完成する、こだわりがつまった1枚です【サイズ】M着丈：40cm/バスト：78cm/袖丈：27cm/裾幅：34.5cm※平置きメジャー採寸のため、若干の誤差が生じる場合がございます。他の商品とおまとめ買いで送料分お値引き致します^^お気軽にコメントくださいませ^^韓国韓国ファッションシンプルベーシックカジュアルナチュラルギャルフェミニンきれいめおしゃれオシャレ可愛いかわいい大人可愛い大人かわいい大人女子10代20代30代40代服レディースRiffリフウエスト見せオフショルオフショルダーショート丈クロップド丈ブラウスシャツカットソープルオーバートップス半袖無地ホワイトアイボリーブラックMサイズ春春服夏夏服



2WAYで着こなせる バックリボン ウエスト見せ[品番：NETW0001529]｜Riff（リフ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



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