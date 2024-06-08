Vintage nevada ネバダ 水夫 刺繍 Vintage Tシャツ

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。●フォロー\u0026まとめ割引き実施中！〜3500円 100円オフ3501円〜6000円200円オフ 6001円〜8000円300円オフ2着以上のご購入で合計額から5%オフ！詳細はプロフィールに記載。当アカウントの商品一覧是非フォロー⬇お願いします。#幸服屋アイテム一覧⇅タップ#幸服屋Tシャツ★一覧⇅タップ#幸服屋レディースアイテム●nevadaネバダVINTAGEビンテージTシャツのご紹介です。●カラー紺色ネイビー両肩に水夫の刺繍が映えています。ポロシャツとTシャツをミックスしたようなしっかりとした生地感、仕立てと作りの良いビンテージアイテム。着心地良くオールシーズン快適に着回せる、古着だからこそ出会える一着。そのまま着てもゆるだぼジャケット、カーディガン、ブルゾンやシャツ、フルジップパーカーのインナーとして着ても差し色やアクセントになります。ボトムスはモノトーンやアース\u0026ナチュラルカラー、柄物やカラフルな色味でメリハリをつけるのがGOOD！デニムやスラックス、カーゴ、綿、細\u0026ワイドpants、ジャージ、スカートなどを合わせて古着\u0026スポーツMIXファッションにコーデ。●実寸サイズM肩幅40cm（肩ラインがないため目安）身幅48cm着丈59cm袖丈22cm素材 綿100% ●コンディションBUSED感はありますが大きなダメージはありません。【A】使用感少なめ、状態良好【B】使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】使用感があり部分的にやや汚れや染みがある男性、女性問わずユニセックスに着用して頂けます。商品は全て一点限り。エイプ、エクストララージ、ゲス、ステューシー、チャムス、ベンデイビス、ミキハウス、カステルバジャック、ギャップ、ディズニー、ミッキー、スヌーピー、USA古着、ビンテージアイテム、個性的なデザインや刺繍ロゴが好きな方にもお勧めです。#90s#古着男子#古着女子#ビッグシルエット#ビッグサイズ#オーバーサイズ1269
http://narcologia.ru/goods/freshman685056.html
http://narcologia.ru/goods/encourage389472.html
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