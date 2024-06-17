ダブルスタンダードクロージング★SOV. ★Vネック七分袖ブラウス★ブラウス

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【SOV.Vネック七分袖ブラウス】◎サイズ／38（Mサイズ相当）着丈前面約50cm身幅約52cm裄丈約50cm平置き実寸※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください◎素材／綿75%ナイロン22%ポリウレタン3%◎カラー／ブルー◎状態目立った汚れ、シミ等はないと思いますが、素人検品の為見落としがあったらすみません。中古品であることをご理解のある方のみよろしくお願いいたします。発送は小さく折り畳み、OPP袋に入れて封筒にて発送します。※発送時の折ジワ等ご理解お願い致します。#sov#ソブ#ブラウス