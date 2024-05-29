アップルハウス　半袖ブラウス

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アップルハウス 今季ものブラウス - シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)



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タックやフリルが立体的 豊中店 | APPLE HOUSE店頭ブログ

アップルハウスの半袖ブラウスです。2年前に購入、着用前にホームクリーニングしましたが、着用無いまま保管してました。後ろボタンのシャツです。綿70%、麻30%身幅 約60cm着丈 約62cmお値段交渉はご遠慮させて下さい。カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···夏