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フロッキーレースキャミチュニック
商品番号 Q58774809288
商品名

フロッキーレースキャミチュニック
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック定価：25300タグ類ありません。フロッキーを吹き付けた立体感のあるレースが大人な印象のキャミチュニック。トップ部分はビスチェのようなディティールをストレッチチュールで表現し、レイヤードで奥行き感を演出。バスト下は合皮で切り替え、辛口要素をプラス。ーStyleースウェットパンツなどのカジュアルなパンツやメンズライクなボトムとの相性抜群。相反するようなアイテムと組み合わせることで、スタイリングをより一層引き立て、華やかな印象をプラスしてくれる。プランクプロジェクトPrankproject
http://narcologia.ru/goods/ambassador862606.html
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