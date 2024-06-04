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イエナ　iena ブラウス　リボンタイ　ビッグスリーブ　ピンク　ボータイ　映え
商品番号 B68786038492
商品名

イエナ　iena ブラウス　リボンタイ　ビッグスリーブ　ピンク　ボータイ　映え
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✳️イエナのボータイブラウスです⭐️王道リボン結びでお顔周りが華やか⭐️ボリュームスリーブに鮮やかなピンクで、アフタヌーンティーやお食事会など上半身に注目が集まる機会にぴったりです⭐️シンプルなタイ結びでハンサムに昨年('22年)購入し、数回着用しました。定価16,500円サイズ表記はありませんが、Mサイズだと思います。丈約62cm身幅約57cm肩はラグランとなっているため測定できません。素人採寸のためご了承ください。目立った傷や汚れはありませんが、usedとなりますので見落としもあるかもしれません。気になさる方はご注意ください。コメント無しのご購入も歓迎致しますテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···リボン/ボウタイ、パフスリーブ素材···コットン(綿)#イエナ　#イエナブラウス　#リボンブラウス　#ボータイブラウス　#ビッグスリーブブラウス#韓国ファッション
http://narcologia.ru/goods/financier788760.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement796799.html
http://narcologia.ru/goods/tenet785663.html
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