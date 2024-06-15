CIASSE 厚底下駄

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商品詳細
コスプレの時に1回屋外で使用しましたが特に目立った汚れは無いです。カラー···ブラックソールヒール形···厚底素材···エナメルサイズ…M（23㎝〜23.5㎝）ヒール…10.5㎝ストーム…3.1㎝底幅…9.5㎝値下げ交渉不可、返品不可なのでご了承の程よろしくお願いします。コスプレ厚底下駄Classe
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