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マカフィー トゥモローランド オンブレストライプ シャツワンピース グリーン
商品番号 X77270954689
商品名

マカフィー トゥモローランド オンブレストライプ シャツワンピース グリーン
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♦︎商品マカフィートゥモローランドオンブレストライプハーフスリーブシャツワンピースネオンコットンリネン混長めのゆとりのある袖丈なのでロールアップしても可愛いです。全体的に若干シワありますが汚れ等はなく綺麗な状態です。♦︎詳細color:グリーンストライプsize:36ポケット×2スリットあり着丈約125cm※計測値に多少の誤差ございます。※綺麗な状態だと思いますが、中古品の為状態に関してわずかな差などを許せない方は購入ご遠慮くださいませ⬇️他にもワンピース複数出品しております⬇️#コウのワンピース一覧ご不明点、気になる点ございましたらお気軽にコメントください☺️
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