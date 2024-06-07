CHANEL ロングペンダントネックレス　表参道店購入

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。こちらは2023年2月頃にCHANEL表参道店で購入したコスチュームジュエリーです。ロングネックレスでそのままでも2重に巻いても使用可能です。付属品は写真の物になります。レシートはご希望があれば、個人情報部分を切り取りお付けします。使用していたため、裏側部分、良く見るとうっすらキズがあります。ご理解の上ご購入お願いします。疑問点がありましたら、ご質問いただければと思います。#アパルトモン#ドゥーズィエムクラス #トゥモローランド #ギャルリーヴィー #ウィムガゼット
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