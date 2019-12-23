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ケイトスペード本革 エラ スモール トート ペブルレザー 白 緑 美品
商品番号 H94443761697
商品名

ケイトスペード本革 エラ スモール トート ペブルレザー 白 緑 美品
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 8,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタイルナンバーK4691カラーホワイト×モスグリーンサイズ横23cm~31cm高さ20cmマチ13cmケイトスペードのトートバッグです。オンラインストアで購入したお品です。保存袋はございませんが紙袋をお付けさせて頂こうと思います。白いレザーが使われていますが縁が黒いためあまり神経質にならずにお持ち頂けます。マチもしっかりありますので大変使い勝手の良いバッグです。金具にわずかな擦れと鋲にダメージがありますが未使用に近いレベルの状態となっております。ショルダーは使っておりません。不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/ordering166579.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome684743.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild10652.html
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