ケイトスペード本革 エラ スモール トート ペブルレザー 白 緑 美品 ...

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スタイルナンバーK4691カラーホワイト×モスグリーンサイズ横23cm~31cm高さ20cmマチ13cmケイトスペードのトートバッグです。オンラインストアで購入したお品です。保存袋はございませんが紙袋をお付けさせて頂こうと思います。白いレザーが使われていますが縁が黒いためあまり神経質にならずにお持ち頂けます。マチもしっかりありますので大変使い勝手の良いバッグです。金具にわずかな擦れと鋲にダメージがありますが未使用に近いレベルの状態となっております。ショルダーは使っておりません。不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。