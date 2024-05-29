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MARNI マルニ かごバッグ マイクロミニ ショルダーバッグ
商品番号 S90154515811
商品名

MARNI マルニ かごバッグ マイクロミニ ショルダーバッグ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのサイトで1年ほど前に35000円で購入し、2度ほど使用しました。保存袋も一緒にお送り致します。サイズ：幅約23cm高さ約18cmマチ約10.5cm
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