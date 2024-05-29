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ポールカ　カシミヤニットワンピース
商品番号 K66223795015
商品名

ポールカ　カシミヤニットワンピース
ブランド名 ポールカ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールカのニットワンピースですカシミヤ100％　とても柔らかく素肌に着てもチクチクしないポールカらしく上質な素材にこだわったお品物です新宿伊勢丹で108000円で購入着用10回未満クリーニング済Sサイズ表記ですが、日本サイズ7号から9号の方に綺麗にきていだけます。リボンは胸下にあり、ウエストやお腹周りのラインをすっきりと魅せてくれます胸元のラインが素晴らしく、デコルテを綺麗にみせ、華奢な女性らしさを演出します身幅42着丈91
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