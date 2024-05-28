スナイデル　エンブロイダリーカラーマーメイド　黒　ブラック　S

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商品詳細
カラー···ブラック季節感···春、夏、秋【フォロー割】ショップをフォローしていただいた方は表示価格から10%OFF購入前フォロー割希望と是非送り下さい(^^)即購入OK送料無料商品詳細⭐️定価19000円⭐️メーカースナイデル⭐️サイズS⭐️カラーブラック商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。説明【人気のエンブロイダリーカラーマーメイドワンピースが秋仕様になり再登場】【便利な2WAYデザインで幅広いシーンをカバーするマーメイドワンピース】【Design/Styling】細やかな刺繍が施されたホワイトカラーが印象的な、クラシカルな雰囲気のワンピース。襟は取り外し可能な2WAYデザインなので、様々なオケージョンシーンからオフィスなどのデイリーにも、幅広いコーディネートに活躍してくれます。巧みな切り替えで仕立てられた美しいマーメイドシルエットで、女性らしさは一気に加速。イレギュラーなヘムラインがさり気なくモードなアクセントを添えています。人気だった(SWFO222049)の袖が長くなり、色味も秋カラーのボルドーを添えて再登場です。【Fabric】しなやかな肌触りの生地を使用。シックなブラック、秋らしいボルドーの2色をご用意しました。透け感;なし裏地;あり伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;普通1025
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