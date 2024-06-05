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- 新品【KBF】ケービーエフ レースオープンカラーシャツ/ホワイト
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商品詳細
新品【KBF】ケービーエフ レースオープンカラーシャツ/ホワイト★ワンサイズ着丈66cm身幅61.5cmゆき47cm★素材···コットン70ナイロン30★定価7,920円★今季購入、着用前に臭いがあったので洗濯しましたが、サイズが合わずそれから一度も着用していません。着ていただける方にお譲りします。POINT・華やかなクロシェ編みレース・気軽に羽織れるオープンカラー仕様シャツ レース オープンカラー 開襟 ZARA.ザラ.グレイル.GRL.マルジェラ.H\u0026M.ラルフローレン.バーバリー.マドモアゼルノンノン.dholic.ビーティングハート.UNIQLO.ユニクロ.GU.セオリー.theory.ポールスミス.マッキントッシュ.シンゾーンなども出品しております。お好きな方はぜひご覧下さい
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http://narcologia.ru/goods/enquire718889.html
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KBF レースオープンカラーシャツ|KBF(ケービーエフ)の通販｜アイルミネ
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