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新品【KBF】ケービーエフ　レースオープンカラーシャツ/ホワイト
商品番号 Y76533056369
商品名

新品【KBF】ケービーエフ　レースオープンカラーシャツ/ホワイト
ブランド名 ケービーエフ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品【KBF】ケービーエフ　レースオープンカラーシャツ/ホワイト★ワンサイズ着丈66cm身幅61.5cmゆき47cm★素材···コットン70ナイロン30★定価7,920円★今季購入、着用前に臭いがあったので洗濯しましたが、サイズが合わずそれから一度も着用していません。着ていただける方にお譲りします。POINT・華やかなクロシェ編みレース・気軽に羽織れるオープンカラー仕様シャツ　レース　オープンカラー　開襟　ZARA.ザラ.グレイル.GRL.マルジェラ.H\u0026M.ラルフローレン.バーバリー.マドモアゼルノンノン.dholic.ビーティングハート.UNIQLO.ユニクロ.GU.セオリー.theory.ポールスミス.マッキントッシュ.シンゾーンなども出品しております。お好きな方はぜひご覧下さい
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