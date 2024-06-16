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DRESKIP ストライプ柄ブラウス　他2枚
商品番号 T31713763016
商品名

DRESKIP ストライプ柄ブラウス　他2枚
ブランド名 ドレスキップ
特別価格 税込 1,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DRESKIPのオシャレなストライプ柄ゆったりブラウス、サイズはMで色はベージュ×白×黒です。着丈は約60センチ、身幅は約50センチです。袖に大きめパールが付いていてオシャレなデザインです♪ROPEリボンシフォンブラウスアナトリエ　ドット柄リボンシフォンブラウス
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