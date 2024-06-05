心斎橋店限定ワンダフルワールドセータークマプリント半袖カットソーTシャツ

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●一度の着用です。目立つ汚れ等はありませんが、自宅保管の中古品にご理解をお願い致します。●お色：白●綿100%●心斎橋店の企画で数ヶ月に渡り毎月一柄ずつ限定販売されていたお品です【サイズ】S・総丈 約55センチ・身幅 約42センチ