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masaki matsushima コットン　シャツ　コットン　日本製
商品番号 Q97150708636
商品名

masaki matsushima コットン　シャツ　コットン　日本製
ブランド名 松島正樹
特別価格 税込 1,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】商品名:シャツブランド・メーカー：マサキマツシマサイズ：2カラー：ホワイト系国産日本製コットン平置きにて着丈約67cm身幅約45cm肩幅約38cm袖丈約57cm【商品の状態】使用状況:目立つダメージなし、まだまだ着ていただけます注意事項:古着のため神経質な方はご遠慮ください【その他】不明点はご質問ください。【全品対象！フォローで200円引き実施中！】大幅値下げはしていません。まとめ買い大歓迎☆気に入ったアイテムがありましたらお気軽にコメントください！（いいね→値下げ待ちより、コメントの方が確実！）↓他にも色々出品しています↓（販売中の物だけにしたり、値段順にしたり便利です♪）#ヴィンテージ古着出品中全て匿名配送・追跡ありのメルカリ便発送！
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