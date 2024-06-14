シャガデリック　SHAGADELIC メタリカ　ビッグ　オーバーサイズT

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袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）一目惚れで買った可愛い大きめTです。旅行で一回着ました。 オーバーサイズTでとっても可愛いですよ！8000円弱くらいで購入しました！着丈75身幅67