45RPMインディゴ柄シャツ

綿100%45らしいユニセックスなデザインです去年57200円で購入しました。自分は162cmで着るとちょっと大きめです気に入って買ったのですがいまいち柄が似合わなくての出品になります。家で試着したのみで外出していません。着丈70cm肩幅46cm身幅70cm弱袖は肘にかぶさるくらいでポケットが2つ付いています。似合う方に是非お譲りしたいですよろしくお願いします。



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