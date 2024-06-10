ルイヴィトンダミエメンズ長財布

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商品詳細
ルイヴィトン大阪ヒルトンプラザで購入しました。シリアルナンバーTA4130写真4のように内側には少し汚れと浮いた感じがありますがそれ以外は状態はいいです。イニシャルの刻印ありです。中古品ですのでご理解ある方でお願い致します。
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