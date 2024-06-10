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ルイヴィトンダミエメンズ長財布
商品番号 L98933455680
商品名

ルイヴィトンダミエメンズ長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン大阪ヒルトンプラザで購入しました。シリアルナンバーTA4130写真4のように内側には少し汚れと浮いた感じがありますがそれ以外は状態はいいです。イニシャルの刻印ありです。中古品ですのでご理解ある方でお願い致します。
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