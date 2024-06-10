セール中　ペドロ　ショルダーバッグ

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セール中‼️カラー···グリーン種類···その他ショルダーバッグブランドPedro【特徴】スウェード素材に大きなビジューが可愛いいです。カジュアルな服装のポイントとしても使えます。【サイズ】幅20/高さ15/奥行き7.5【状態】2回使用しました。特に傷や汚れなどはなく美品です。シンガポールのpedroブランドです。本物です。#pedro#ペドロ #バッグ #カバン #大人 #おしゃれ