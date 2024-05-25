ストライプスのフレンチリネンのブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ストライプスのフレンチリネンのブラウスです。ストライプスは、日本製ですが、ヨーロッパテイストの製品が得意なブランドです。シッカリした、オリーブカラーのフレンチリネンです。秋の初めにも、素敵とおもいます。八分そで丈で、肘がかくれます。前身頃は、隠しボタンが、3箇所、一番上がループ止めになります。サイズ…ブランド 40身巾…57㎝着丈…66㎝１度着用、お洗濯済玉川高島屋のセレクトショップで、購入。ご検討下さいませ。
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http://narcologia.ru/goods/perpetual454646.html
http://narcologia.ru/goods/recommended328990.html
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