うたプリ sss2 Tシャツ　Mサイズ　聖川真斗

新品未使用品です。うたの☆プリンスさまっ♪SHININGSTARSTAGE-SONGPARADE☆-アイドルTシャツ聖川真斗「愛のヘリ」サイズ:M商品サイズ(Mサイズ)着丈：69cm、身幅：52cm、肩幅：46cm、袖丈：20cm※購入前にコメントでご連絡下さい※新品・未使用の商品ですが自宅保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮ください。ST☆RISHQUARTET★NIGHT一十木音也聖川真斗四ノ宮那月一ノ瀬トキヤ神宮寺レン来栖翔愛島セシル寿嶺二黒崎蘭丸美風藍カミュ



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