「ラルフローレン」ポロシャツ　紺

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商品詳細
高島屋購入カラー···ネイビーロゴがワイヤー？でオシャレですUSサイズ S実寸肩幅 33身幅 40着丈 後ろ64、前は3cm短い試着のみタグ付き
http://narcologia.ru/goods/rebellion336778.html
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