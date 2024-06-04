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美品 COACH コーチレガシーレザータッセルがま口 ハンドバッグ トート
商品番号 R50758549720
商品名

美品 COACH コーチレガシーレザータッセルがま口 ハンドバッグ トート
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチのレガシーレザータッセルがま口トートバッグになります。お色　レッドオレンジサイズ　W約30cm×H約19cm×D約10cm素材　レザー型番　21197がま口ポケットがかわいいハンドバッグチャックも外れ、ガバッと開き使いやすいですアウトレットにて購入後、1度のみ使用内ポケット…チャック付き2つに計4つハンドバッグ
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