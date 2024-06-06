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ダントン　丸襟コットンジャケット
商品番号 T76848936357
商品名

ダントン　丸襟コットンジャケット
ブランド名 ダントン
特別価格 税込 2,590 円
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商品詳細

カラー...ベージュコットン１００%裏地なしサイズ36身幅:55cm着丈:62cm素人採寸です。袖が折り返してあり手首を見せるデザインです。ワンシーズン着用しました。
http://narcologia.ru/goods/freshman506556.html
http://narcologia.ru/goods/procurement609833.html
http://narcologia.ru/goods/troupe405511.html

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