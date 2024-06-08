MICHAEL KORS トートバッグ

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商品詳細
素材···レザー(本革)カラー···ホワイト、ベージュトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)特徴···A4サイズ収納可(大容量)人気の柄のトートバッグです。大容量サイズでポケットの収納も多いため便利です。パソコンも収納可能です。数年前に購入し2、3回ほど使用しましたが、ほつれや割れも目視できる限りでは全くないため状態は良いです。持ち手の部分のみ保管時の癖がついており折れてますが使用には問題ありません。
http://narcologia.ru/goods/navigate764230.html
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